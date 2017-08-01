Украина готова обеспечить потребности Казахстана в ветроустановках мультимегаватного класса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Украина презентовала на ЭКСПО-2017 более 100 разработок и проектов в сфере альтернативной энергетики. Об этом сообщает медиа-центр ЭКСПО.

Среди них - проекты ветряной и солнечной энергетики, проекты производства энергии из биомассы, проекты микро и мини-ГЭС. Ознакомиться с этими проектами можно в интерактивной информационно-поисковой системе, которую на ЭКСПО презентует секция Украины.

«Перспективы наращивания торгового оборота между Казахстаном и Украиной на будущее очевидны. Во-первых, это связано с восстановлением торгового оборота, а во-вторых, с появлением новых ниш для сотрудничества в области альтернативной энергетики. Участие Украины в выставке ЭКСПО-2017 явилось катализатором усиления активности бизнеса.

Уверен, уже в следующем году мы подтвердим это возрастающими цифрами товарооборота. Первый шаг уже сделан. Министерство энергетики Республики Казахстан уже отобрало четыре украинских разработки для дальнейшего использования в стране. Это такие проекты, как ветрогенераторы общей мощностью 2 и 2,5 МВт компании «Фурлендер Виндтехнолоджи», автономный модульный дом компании «Passive Dom», фотоэлектрические жалюзи «Солар Гепс» и коллектор на основе концентратора солнечной энергии «Синеко», - отметил и.о. комиссара павильона Украины на ЭКСПО 2017 Сергей Свистиль.

Украина является несомненным лидером среди стран постсоветсвкого пространства по развитию ветряной энергетики. Общая установленная мощность объектов ветроэнергетики Украины по состоянию на 2016 год составила 437,7 МВт. Это стало возможным во многом благодаря очень высокому, даже по мировым меркам, «зелёному» тарифу, принятому в Украине, который в настоящее время превышает 10 евроцентов за произведенный киловатт*час электроэнергии. Кроме того, существует бонусная система стимулирования производства оборудования для ВИЭ на территории Украины. Так, если доля украинской составляющей в оборудовании превышает 30%, заказчик получает надбавку в размере 5% к «зелёному» тарифу, если же доля украинской составляющей превысит 50%, надбавка составит уже 10%.

Например, степень локализации оборудования компании украинской компании «Фурлендер Виндтехнолоджи» превышает 50% и это значит, что ее заказчики получают зеленый тариф в общей сложности 11,3 евроцента за произведенный киловатт-час электроэнергии.

Украинский завод «Фурлендер Виндтехнолоджи» - единственное предприятие на постсоветском пространстве, которое производит ветроустановки мультимегаватного класса.

Предметом особой гордости компании является реализованный проект первого современного ветропарка в Республике Казахстан, который был построен в 2015 году по заказу Казахстанского государственного многопрофильного энергетического холдинга АО «Самрук-Энерго». Копания «Фурлендер виндтехнолоджи» при проектировании ветропарка применила в этом проекте уникальное оборудование, способное работать в широком температурном диапазоне от -40º С до +40º С, характерном для Северного Казахстана. Общая установленная мощность ВЭС в городе Ерейментау составила 45,1 МВт. Для проекта были произведены 22 ветроустановки, единичной мощностью 2,05 МВт каждая.