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Угрозы подтопления железной дороги на станции Талды нет - КТЖ

Угрозы подтопления железной дороги на станции Талды нет - КТЖ
8 Апреля 2017 12:37 311

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бригада КТЖ из 90 человек приступила к работам по укреплению дамбы в поселке Талды Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Уложено более 2,5 тысяч мешков инертных материалов, откачка талых вод производится двумя мотопомпами.

«В настоящее время вода находится в 200 метрах от железной дороги, угрозы подтопления железнодорожного полотна нет. Талые воды проходят в штатном режиме под искусственными сооружениями. Водопропускные трубы задействованы на 50%», - отметил менеджер по ремонту искусственных сооружений департамента пути и сооружений АО «НК «ҚТЖ» Ардак Алибеков.

Ключевые слова: КТЖ, Паводок, Транспорт,
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