Уголовное наказание грозит жителю Алматинской области за 20 спиленных елей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полицейскими региона задержан 42-летний житель Уйгурского района, незаконно спиливший двадцать тянь-шаньских елей, сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

На территории региона в предновогодние дни продолжается отработка «Шырша», направленная на пресечение незаконных порубок хвойных пород деревьев, в ходе которой лесные хозяйства и заповедники области патрулируют 64 специальные мобильные группы в составе полицейских и работников природоохранных органов.

«Помимо лесных хозяйств и природных парков проверке подвергаются базары и торговых точки, то есть места возможной реализации молодняка хвойных пород деревьев. Во время последнего рейда близ ущелья Кольсай был задержан грузовик, груженный так называемым деловым лесом из породы «тянь-шаньская ель» в количестве 20 бревен. Водитель грузовика не смог предоставить каких-либо разрешительных документов на заготовку и вывоз леса. Сейчас по факту возбуждено уголовное производство. Ущерб, причиненный государству, оценен в 336000 тенге» - сообщили в отделе природоохранной полиции ДВД.

За две недели отработки на территории региона выявлено 25 различных нарушений природоохранного законодательства, из которых 8 фактов отнесены к категории экологических преступлений с привлечением подозреваемых лиц к уголовной ответственности.