Погода
Астана -15 °С
Алматы -5 °С
Курс валют
USD 328.91
EUR 343.61
RUB 5.39
CNY 47.36

Уголовное наказание грозит жителю Алматинской области за 20 спиленных елей

Уголовное наказание грозит жителю Алматинской области за 20 спиленных елей
25 Декабря 03:37 221

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полицейскими региона задержан 42-летний житель Уйгурского района, незаконно спиливший двадцать тянь-шаньских елей, сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.    

На территории региона в предновогодние дни продолжается отработка «Шырша», направленная на пресечение незаконных порубок хвойных пород деревьев, в ходе которой лесные хозяйства и заповедники области патрулируют 64 специальные мобильные группы в составе полицейских и работников природоохранных органов.

«Помимо лесных хозяйств и природных парков проверке подвергаются базары и торговых точки, то есть места возможной реализации молодняка хвойных пород деревьев. Во время последнего рейда близ ущелья Кольсай был задержан грузовик, груженный так называемым деловым лесом из породы «тянь-шаньская ель» в количестве 20 бревен. Водитель грузовика не смог предоставить каких-либо разрешительных документов на заготовку и вывоз леса. Сейчас по факту возбуждено уголовное производство. Ущерб, причиненный государству, оценен в 336000 тенге» - сообщили в отделе природоохранной полиции ДВД.

За две недели отработки на территории региона выявлено 25 различных нарушений природоохранного законодательства, из которых 8 фактов отнесены к категории экологических преступлений с привлечением подозреваемых лиц к уголовной ответственности.

 

 

Ключевые слова: Экология, Алматинская область,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив