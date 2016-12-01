Уголовное дело возбуждено в отношении экс-генпрокурора Кыргызстана

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении экс-генерального прокурора Аиды Саляновой по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 304 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса КР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Бишкеке со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело после рассмотрения поступивших из Госкомитета национальной безопасности КР материалов в отношении депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой по факту злоупотребления служебным положением в бытность ее исполняющей обязанности министра юстиции. Депутат парламента, экс-генпрокурор Аида Салянова обвиняется в незаконном подписании в июне 2010 года приказа министерства юстиции КР о возобновлении лицензии А. Елисееву, являвшимся адвокатом Максима Бакиева.