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Уголовное дело возбуждено в отношении экс-генпрокурора Кыргызстана

Уголовное дело возбуждено в отношении экс-генпрокурора Кыргызстана
27 Декабря 2016 10:20 147

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ -  Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело в отношении экс-генерального прокурора Аиды Саляновой по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 304 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса КР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Бишкеке со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело после рассмотрения поступивших из Госкомитета национальной безопасности КР материалов в отношении депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой по факту злоупотребления служебным положением в бытность ее исполняющей обязанности министра юстиции. Депутат парламента, экс-генпрокурор Аида Салянова обвиняется в незаконном подписании в июне 2010 года приказа министерства юстиции КР о возобновлении лицензии А. Елисееву, являвшимся адвокатом Максима Бакиева. 

Ключевые слова: Кыргызстан,
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