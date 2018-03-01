Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -16 °С
Алматы: -3 °С
USD 322.20 EUR 396.85
RUB 5.67 CNY 50.80
Скачать

Угнанный грузовик снёс разделительный отбойник в Алматы

4 Марта 2018 03:58 911
Поделиться:
Угнанный грузовик снёс разделительный отбойник в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель грузовика, не справившись с управлением, снёс разделительный отбойник по улице Рыскулова в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.

Новости по теме

Четыре человека пострадали в ДТП на остановке в Уральске
Один человек погиб и трое ранены в ДТП с полицейской машиной в ЗКО Насмерть сбили двух пенсионерок в Караганде

По словам очевидцев, грузовой автотранспорт направлялся в северном направлении по ул. Розыбакиева, не справившись с управлением, снес разделительный отбойник.

Как выяснилось позже, грузовик числится в угоне. Сам водитель серьёзно пострадал при аварии. Его госпитализировали в одну из больниц города.

Другие подробности ДТП предстоит выяснить сотрудникам полиции.


Угнанный грузовик снёс разделительный отбойник в Алматы

Telegram-канал:

Ключевые слова: Происшествия, Алматы,
Поделиться:

Автор:

Шолпан Оразбекова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Архив