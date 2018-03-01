Угнанный грузовик снёс разделительный отбойник в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель грузовика, не справившись с управлением, снёс разделительный отбойник по улице Рыскулова в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.

По словам очевидцев, грузовой автотранспорт направлялся в северном направлении по ул. Розыбакиева, не справившись с управлением, снес разделительный отбойник.

Как выяснилось позже, грузовик числится в угоне. Сам водитель серьёзно пострадал при аварии. Его госпитализировали в одну из больниц города.

Другие подробности ДТП предстоит выяснить сотрудникам полиции.





