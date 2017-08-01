Уехавшие на ПМЖ в Германию немцы открывают бизнес в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывшие казахстанские немцы, эмигрировавшие в Германию, возвращаются в Казахстан и открывают свой бизнес. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Германии Болат Нусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы всегда говорим, что они - «живой мост» между нашими странами. Они знают язык, культуру, до сих пор общаются друг с другом. Они (бывшие казахстанцы немецкой национальности), которые переехали в Германию, в числе тех, кто приезжают в Казахстан, поддерживают отношения и открывают свой бизнес. Этот бизнес обычно некрупный, скажем так, региональный, в сфере обслуживания. Некоторые наши земляки добились определенных успехов в Германии. Есть депутат Бундестага, бывший казахстанец Карин Штренц, есть также другие имена в сфере экономики и культуры. Я считаю, что как «живой мост», они играют важную роль в гуманитарных контактах», - рассказал дипломат.

Как рассказал Нусупов, по сведениям МВД ФРГ число этнических немцев, которые переселились из Казахстана в Германию, составляют около 1 млн человек. «Среди них есть и те, которые желают вернуться в Казахстан. Только с начала текущего года более 80 немецких граждан получили визы для постоянного места жительства в нашей стране. Это говорит о том, что возможности самореализации в Казахстане растет, поэтому многие хотят вернуться к нам», - считает посол.

По словам посла, многие бывшие соотечественники предпочитают проводить отпуск в Казахстане с посещением курортных зон и национальных парков. «Данное обстоятельство, полагаю, также способствует развитию туристической отрасли нашей страны», - отметил Нусупов.