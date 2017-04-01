УЕФА усилит меры безопасности на всех матчах Лиги чемпионов в среду

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Меры безопасности на всех матчах 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу, которые пройдут в среду, будут усилены. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как отмечает ТАСС, вечером 11 апреля в Дортмунде возле автобуса "Боруссии" сработало три взрывных устройства малой мощности. У автобуса выбило передние стекла, пострадали испанский защитник Марк Бартра, который сломал руку и полицейский, получивший акустическую травму.

"После инцидента прошлой ночью в Дортмунде УЕФА в сотрудничестве с полицией, службами безопасности, руководствами стадионов и клубов пересматривает меры безопасности для сегодняшних матчей. Процедуры обеспечения безопасности будут повышаться, где это необходимо", - сказано в сообщении.

"Несмотря на отсутствие какой-то конкретной информации о какой-либо угрозе для сегодняшних матчей, мы хотели бы заверить команды, официальных лиц и болельщиков в том, что УЕФА всегда настаивает на самых высоких стандартах организации охраны и безопасности на футбольных матчах и что безопасность всех присутствующих на матчах, проводимых под эгидой УЕФА, является нашим высшим приоритетом", - отметили в пресс-службе.

Из-за взрывов матч "Боруссия" - "Монако", который должен был накануне состояться в Дортмунде, перенесли на 12 апреля. Он начнется в 19:45 мск. В 21:45 мск стартуют еще две встречи 1/4 финала Лиги чемпионов - в Мюнхене между немецкой "Баварией" и испанским "Реалом", а также в Мадриде между испанским "Атлетико" и английским "Лестером".