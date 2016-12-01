Учителя в момент смерти ребенка в школе Астаны не было - Минобразования 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева прокомментировала несчастный случай в столичной школе №59, в результате которого погиб 14-летний Темирулан Диханбаев, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".

"Сейчас о чем-либо мы говорить не имеем права, потому что идёт досудебное расследование. В начале января будет готова экспертиза, которую сейчас проводят криминалисты, я знаю, что там большая группа, причём туда приглашены и из Алматы, и Астаны. Большая комиссия работает, чтобы действительно выяснить, почему оборвалась жизнь ребёнка", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в СЦК.

Также вице-министр сообщила, что выясняется, была ли драка между мальчиками. Столичное управление образования также ведёт своё расследование. На сегодня установлено, что учителя в момент инцидента не было.







"Вы знаете, что это не просто просить детей даже провести с ними беседу, так как необходимо наличие родителей, школьного психолога, учителя. Была ли драка? Большинство детей говорят, что не было, некоторые дети говорят, что была. Идёт отдельное служебное расследование. Учитель действительно на момент инцидента, если и был, выходил из класса. Это имеет место быть. Поэтому сейчас мы не можем толковать о чем-либо, потому что мы не знаем, от чего погиб ребёнок", - добавила Суханбердиева.



Напомним, трагический случай произошёл в Астане 30 ноября, в городском управлении образования озвучили предварительную причину смерти мальчика - сердечная недостаточность. Однако, родители утверждают, что сын умер после ударов одноклассника. В настоящее время полицейские столицы проводят досудебное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.