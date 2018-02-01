Учителя спасли выпрыгнувшую из окна школьницу в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте учителя спасли выпрыгнувшую из окна девятиклассницу, тем самым предотвратив попытку суицида, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел 20 февраля в средней школе №18. По предварительной версии, девочка решилась на отчаянный поступок, потому что потеряла деньги. От полученного стресса она подбежала к окну в классе, учителя и работники школы пытались ее отговорить от отчаянного поступка.



«Факт в том, что когда собирали деньги, она сказала, что они у нее были, но утеряны. Потом подбежала к окну, благо учителя стояли внизу, поймали и спасли ее. Все в порядке. Я благодарю учителей за проявленную смелость и оперативность», - сообщила по телефону руководитель городского отдела образования Жанат Тажиева.

Сейчас школьница дома, ее жизни и здоровью ничего не грозит.

«Девочка из неполной семьи. Тем более подростковый возраст. С ней работают психологи. Сейчас девочка жалеет, что так случилось, она не хотела», - добавила Ж. Тажиева.

Напомним, в Шымкенте и Караганде в текущем году зарегистрированы несколько случаев суицида подростков. Правоохранители выясняют, что заставило детей свести счёты с жизнью. Администрация Шымкента призвала родителей внимательнее относиться к своим детям, не игнорировать их просьб и не жалеть добрых слов. Позже аким города Нурлан Сауранбаев, выступая на заседании общественного совета, заявил, что директорам школ, где произошли суициды, грозит увольнение.