Учительница скончалась во время пробного ЕНТ в Уральске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во время пробного единого национального тестирования (ЕНТ) в Уральске умерла классный руководитель выпускного класса средней школы № 32, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Уральская неделя».

«Женщина, преподаватель школы № 32 привезла своих учеников на пробное ЕНТ. Ученики ушли по аудиториям, а женщина осталась ждать в коридоре. Приблизительно в 13-10 у нее начался приступ, мы пытались своими силами оказать ей помощь, вызвали «Скорую» помощь. Но «Скорая» оказалась не скорой и ехала более получаса на вызов. Уже по приезду, врачи констатировали смерть», - прокомментировали в центре ЕНТ при Западно-Казахстанском государственном университете имени Утемисова.

В это время был обеденный перерыв, медик университета находился на обеде. Точный диагноз не установлен, однако известно, что женщина страдала от высокого давления.

В областном управлении здравоохранения пообещали прокомментировать ситуацию позже.