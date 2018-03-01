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Учитель домогался школьницы в Семее

1 Марта 2018 13:59 1240
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Учитель домогался школьницы в Семее

  СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские расследуют дело о домогательстве учителя к школьнице в Семее, об этом передает корреспондент «МИА» Казинформ.

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В полицию с заявлением обратилась мама одной из школьниц. По сообщению ее дочери, ученицы 7-го класса, на уроке физкультуры к ней приставал учитель.

«Сейчас это дело расследуют представители правоохранительных органов. Следствие началось после заявления одной из родительниц. Со слов ее дочери, учитель проявил к ней неприемлемые действия. Он якобы обнял ее и поцеловал», - рассказала главный специалист сектора по воспитательной работе отдела образования города Семея Сауле Кожибекова.

Специалисты также не исключают возможность, что девочка, в силу своей юной восприимчивости, могла преувеличить или не так растолковать действия преподавателя.

Впрочем, сразу после этого случая было принято решение организовать собрание с представителями правоохранительных органов, прокуратуры, отдела образования и учителей-мужчин школ города. На встрече участники обсудили
ряд психологических аспектов предотвращения любых проявлений насилия.

Сегодня в общеобразовательных школах Семее детям преподают уроки 550 мужчин.


Иллюстартивное фото с сайта newspile.ru

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Ключевые слова: Образование, Происшествия, Восточно-Казахстанская область,
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Автор:

Саида Султанова

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