Учитель домогался школьницы в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские расследуют дело о домогательстве учителя к школьнице в Семее, об этом передает корреспондент «МИА» Казинформ.
В полицию с заявлением обратилась мама одной из школьниц. По сообщению ее дочери, ученицы 7-го класса, на уроке физкультуры к ней приставал учитель.
«Сейчас это дело расследуют представители правоохранительных органов. Следствие началось после заявления одной из родительниц. Со слов ее дочери, учитель проявил к ней неприемлемые действия. Он якобы обнял ее и поцеловал», - рассказала главный специалист сектора по воспитательной работе отдела образования города Семея Сауле Кожибекова.
Специалисты также не исключают возможность, что девочка, в силу своей юной восприимчивости, могла преувеличить или не так растолковать действия преподавателя.
Впрочем, сразу после этого случая было принято решение организовать собрание с представителями правоохранительных органов, прокуратуры, отдела образования и учителей-мужчин школ города. На встрече участники обсудили
ряд психологических аспектов предотвращения любых проявлений насилия.
Сегодня в общеобразовательных школах Семее детям преподают уроки 550 мужчин.
Иллюстартивное фото с сайта newspile.ru
- Собака загрызла ребенка своих хозяев в Акмолинской области
- В Актюбинской области прошли поминки по погибшим в автобусе 52 узбекистанцам
- В Южном Казахстане введут в эксплуатацию 50 образовательных учреждений
- Тело семилетнего школьника нашли в арыке в Алматинской области
- Некоторые микрорайоны могут быть подтоплены в Костанае
- 38 магнитных шариков извлекли из желудка ребенка врачи в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана