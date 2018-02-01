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Ученые СНГ примут программу исследований на казахстанском токамаке до 2020 года

27 Февраля 2018 17:26 458
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Ученые СНГ примут программу исследований на казахстанском токамаке до 2020 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ученые стран Содружества независимых государств подготовили совместную программу исследований на казахстанском материаловедческом токамаке, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Принятие программы будет рассматриваться 2 марта в Москве на 77-м заседании Экономического совета СНГ.

«Сейчас мы планируем проводить эксперименты с бериллием, вольфрамом, чтобы стенки реактора позволяли вести реакции, частицы не попадали обратно в плазму, материал не испарялся. Это важное направление, мы предлагаем принять участие в нем всем странам СНГ», - сказал ведущий эксперт Института анализа, прогнозирования и стратегических инициатив партии «Нур Отан» Владимир Тельнов в ходе видеомоста Москва-Астана-Баку-Бишкек-Ереван-Кишинёв-Минск.

Он напомнил, что токамак создан и действует на территории административного центра бывшего ядерного полигона в городе Курчатов. Проект начал развиваться 14 лет назад. К 2010 году он был практически закончен, но из-за финансовых проблем был заморожен почти на 6 лет. В преддверии международной выставки ЭКСПО-2017 были найдены источники финансирования, и проект был доведён до возможностей практического применения. 9 июня прошлого года установка была запущена.

Казахстанский токамак материаловедческий (КТМ) - это экспериментальная термоядерная установка для исследований и испытаний материалов в режимах энергетических нагрузок. Он считается прообразом термоядерного реактора будущего. В установке создаётся высокотемпературная плазма, температура которой составляет миллионы градусов по Цельсию, плазма удерживается с помощью магнитов, и идёт реакция управляемого термоядерного синтеза.

 

 

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Ключевые слова: СНГ, Наука,
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Автор:

Анеля Касымова

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