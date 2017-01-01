Ученые: Продвижение по карьерной лестнице опасно для здоровья

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужчины и женщины, получившие повышение, чаще жалуются на проблемы со здоровьем и депрессию из-за новых обязанностей. Негативные последствия сохраняются до 4 лет. После этого работники привыкают к новой роли, и их самочувствие улучшается. К такому выводу пришли ученые из Стокгольмского университета, сообщает The Daily Mail.

Специалисты проанализировали данные 1400 мужчин и 2000 женщин из Швеции. Примерно две трети участников за период между 2008 и 2014 годами не получали повышения. Почти 700 добровольцев повысили один раз, 367 - два раза, 139 - три раза. Около 50 человек продвинулись вверх по карьерной лестнице четыре раза.



Как пишет meddaily.ru, участники ответили на вопросы о состоянии здоровья и депрессии. Исследователи обнаружили: добровольцы, получавшие повышение за последние 2-4 года, чаще имели проблемы со здоровьем. У мужчин чаще развивались психические расстройства, а у женщин - соматические заболевания. Однако через 4-8 лет после повышения состояние здоровья у этих участников начинало улучшаться.

Фото с сайта narmed.ru