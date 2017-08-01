Ученые презентовали список 100 сакральных мест Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Национальном музее РК состоялось заседание научно-экспертного совета научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основной целью встречи было определение 100 сакральных мест Казахстана и составление их списка. В заседании приняли участие директор Государственного института истории государства, профессор Буркитбай Аяган, профессор Зейнолла Самашев, профессор Омирзак Озганбаев, профессор Жамбыл Артыкбаев и другие.

« У нас есть места, где происходили исторические события, однако в которых никаких следов уже не осталось. Есть лишь обломки исторических артефактов, либо же просто оставшиеся после них места. Однако, в связи с их историческим значением, мы почитаем эти места. К примеру, «Таңбалы тас» требует реставрационных работ. Это очень важный исторический объект. Мое личное предложение - было бы правильным включить в этот список и исторически-значимые места, на которых не осталось исторических памятников»,- сказал профессор Зейнолла Самашев.

В свою очередь, ответственный секретарь Министерства культуры и спорта Куатжан Уалиев сообщил о проделанной работе.

«Если говорить о проделанной работе в рамках проекта «География святых мест Казахстана» в городах созданы рабочие группы. В их состав вошли известные ученые - краеведы. Для определения святых мест научно-исследовательским центром «Қасиетті Қазақстан» был разработан специальный методический инструментарий, на этой основе в региональные рабочие группы были направлены рекомендации. В этой связи, отбираемые сакральные места были разделены на две группы - макросакральные и микросакральные. Святые места были поделены по следующим критериям: природно-ландшафтные объекты, археологические и архитектурные памятники, святые религиозные паломнические места, а также места связанные с историческими личностями, политическими событиями», проинформировал он.

Как отметил руководитель центра Берик Абдыгалитулы, проект рассчитан на пять лет.

«В текущем году будет проведена работа по определению 100 объектов, получивших широкую известность в народе. Этот список будет утвержден в течение двух-трех месяцев после анализа Национальной комиссии», - пояснил Берик Абдыгалитулы.

В ходе мероприятия была презентована версия списка 100 объектов, определенных на национальном уровне.

Список общенациональных сакральных обьектов Казахстана

1. Особо почитаемые памятники природного наследия 1. Гора Ақмешіт (Улытау). 2. Пик Хан Тенгри. 3. Гора Мұзтау (Белуха, Алтай). 4. Чарынский каньон. 5. Гора Казыгурт. 6. Пещеры Коныр-Аулие в горе Жамбакы и в Абайском районе. 7. Историко-культурный комплекс «Отпан тау». 8. Гора и пещера Бектау ата. 9. Пещера Жылаған-ата. 2. Археологические и архитектурные памятники Городище Бозок. Боралдайские сакские курганы. Иссыкские сакские курганы. Археологический комплекс Танбалы (Тамгалы). Теректи аулие. Археологический комплекс Бегазы Поселение Ботай. Могильники Берель, Шиликтинские курганы. Тюркские культовые памятники Мерке-Жайсан. Памятники Косбатыр - Кумай, примерно VI-VIII вв. Крепость Акыртас. VIII-IX вв. 3 Крупные средневековые городские центры и столицы Казахского ханства Городище Койлык. Городище Жанкент V -Х V вв. Городище Сыганак V І-ХІХ вв. Городище Ширик-Рабат Городище Жент. Городище Тараз І-ХІХ вв. Городище Сарайшык. ХІІІ –ХVI вв. Городище Сауран, ХІІІ – ХҮІІІ вв. Гор одище Отырар, І – ХҮІІІ вв. Городище Созак, Х-ХҮІІІ вв. Городище Сайрам (Исфиджаб), XIII - XVII вв. Городище Аккол-Жайылма. Городище (Теке) Жайык. 4 Религиозные и культовые объекты, являющиеся местами поклонения 1. Мавзолей-комплекс Х.А. Яссави (мавзолей Рабии Султана Бегима, XV в., XVII в., Большой Кылует, XII в., Городище Култобе (Яссы), Мавзолей Гауhар ана, ХІІ-ХІV вв.). 2. Мавзолей Арыстан баб, ХII в. 3. Мавзолей Ибраһим ата, (XI-XII в.), Мавзолей Карашаш ана (XI-XII в.). 4. Мавзолей Карабура. 5. Мавзолей Баба Тукти Шашты Азиз. 6. Мавзолей Байдибек би, Мавзолей Домалақ ана. 7. Мазар Укаша ата, ІХ-Х вв. 8. Архитектурный комплекс Исмайл-ата, ХІ-ХІХ вв. 9. Некрополи и подземные мечети Мангыстау (Бекета ата в местности Огыланды, ХVIII вв., Шопан-Ата, X-XIX вв., Древний Бейнеу и Бекета ата, ХI–ХIХ вв., Караман ата, ХIII–ХIХ вв., Масат ата, Х–ХIХ вв., Шакпак ата, IХ–Х вв., XIV–XIX вв., Султана-епе, Х– ХIХ вв. н.э.) 10. Некрополь Сисем ата, ХIII–ХIХ вв. 11. Мавзолей Абат-Байтак (ХІҮ-ХҮ вв.). 12. Мавзолей Алаша хана. 13. Мавзолей Жошы хана. 14. Мавзолей Домбауыла. 15. Екідін (Памятники раннего периода в Сарыторгае). 16. Мазар Козы Корпеш и Баян сулу. 17. Мавзолей Машһур-Жусип Копейулы. 18. Мавзолей Окшы ата. 19. Мавзолей Хорасан Ата, Мазар-комплекс Толегетай-Кылышты ата ХІ-ХІІ вв. 20. Комплекс Тектурмаса ХІV в. 21. Мавзолей (Аулие ата) Карахана ХІІ в. 22. Мавзолей Айша биби. ХІ-ХІІ вв., Мавзолей Бабаджы Хатун. Х-ХІ вв. 23. Башня Бегим ана, Х-ХІ вв. 24. Мемориальный комплекс Қорқыт ата. 25. Некрополь Ушкан Ата. 26. Некрополь Акмешит. 27. Мавзолей Бухар жырау. 28. Мавзолей Ыргызбай Ата. 29. Вознесенский Кафедральный собор. 30. Архитектурно-художественный комплекс «Жаркентская мечеть». 31. Мечеть Кунанбая хаджи. 32. Храм Христа Спасителя, ХІХ в. 5 Сакральные места, связанные с историческими личностями 1. Мемориальный комплекс Кобыланды батыра в Жиренкопе. 2. Мавзолей Есим хана. 3. Ставка хана – Кокшетау. Поляна Абылай хана. Окжетпес. Пещера Кенесары. 4. Мемориальный комплекс «Хан моласы» (XVIII в. Абулхайр хан.) 5. Комплекс “Резиденция Абылай хана”. 6. Мавзолей-некрополь «Кабанбай батыра». 7. Мавзолей «Райымбек батыр». 8. Мавзолей Тама Есет Кокыұлы. ХҮІІІ в. 9. Мемориальный комплекс Карасай и Агынтай батыров. 10. Мазар Махамбета Утемисова. 11. Мавзолеи предводителей восстания 1916 г. (место погребения А. Иманова; Комплексы Абдыгаппар и Кейкы батыра). 12. Дом Ахмета Байтурсынова (г.Алматы). 13. Мемориальный комплекс Ч.Валиханова в Алтынемеле. 14. Мемориальный комплекс «Абай-Шакарим». 15. Мавзолей И.Алтынсарина. 16. Мавзолей Ж.Жабаева. 17. Литературно-мемориальный дом Ф.М. Достоевского (г. Семей). 18. Мавзолей Мыржакыпа Дулатова. 19. Мемориальный комплекс Т.Г.Шевченко (1847-1857 гг.) 20. Историко-культурный центр Первого Президента (г.Темиртау). 6. Сакральные места, связанные с историческими и политическими событиями 1. Памятник «Танбалы тас». 2. Место Орбулакского сражения. 3. Место Булантинской битвы. 4. Место Анракайской битвы. 5. Монумент «Бірлік» (гора Ордабасы). 6. Исторический комплекс «Бокей Ордасы» 7. Монумент «Отан қорғаушылар» г.Астана. 8. Мемориальный комплекс жертв политических репрессий «АЛЖИР». 9. Площадь Республики г.Алматы (Монумент Независимости, «Тәуелсіздік таңы»). 10. Музей памяти жертв политических репрессий п.Долинка. 11. Дом «Алаш арыстары» (г. Семей). 12. Монумент «Ашаршылық құрбандарына ескерткіш» г.Астана. 13. Монумент, посвященный жертвам Семипалатинского полигона - «Сильнее смерти» (г. Семей). 14. Монумент «Астана-Байтерек» г.Астана. 15. Монумент «Қазақ елі» и Триумфальная арка «Мәңгілік ел» г.Астана.

Список предоставил Центр «Сакральный Казахстан» Национального музея РК