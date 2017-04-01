Учёные обнаружили растрескивание коры Венеры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Французские и американские ученые показали, что современная литосфера Венеры растрескивается и напоминает древнюю земную кору. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, пишет lenta.ru.

Специалисты в лабораторных условиях воспроизвели условия, которые, по их мнению, характерны для недр Венеры. В частности, ученые в коллоидном растворе наночастиц создали аналоги мантийных плюмов - восходящих от ядра к коре потоков горячей мантии, которые с внутренней стороны планеты истончают литосферу.

Лабораторные исследования показали, что в некоторых местах мантия может вырваться на поверхность планеты, а ее растекание по коре может спровоцировать субдукцию - погружение одного участка литосферы под другой.

Лабораторные данные ученых подтверждаются наблюдениями Венеры, в частности, существованием венцов Кетцальпетлатль и Артемида, которые, вероятно, возникли в результате активности мантийных плюмов.

Исследование ученых показывает, что на Венере могут присутствовать некоторые элементы тектонической активности, в частности, субдукция фрагментов планетной коры. Специалисты полагают, что в настоящее время литосфера второй по удаленности от Солнца планеты системы напоминает древнюю земную кору. Исследование процессов, происходящих на Венере, позволит ученым понять механизмы, при помощи которых на Земле возникла тектоническая активность.