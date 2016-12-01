Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Эдуард Карамов в ходе заседания президиума Российской академии наук сообщил, что в России образовался новый опасный вирус иммунодефицита человека.

В результате смешения ранее доминировавшего в РФ штамма и нового агента, занесенного из Центральной Азии, появился новый вирус A63, который гораздо опаснее родителей, пишет Утро.

В России распространен иной, нежели в Западной Европе, США, Африке и Китае вирус. Вместе с мигрантами из Средней Азии к нам пришел новый вирус AG, в результате распространения которого он смешался с нашим главным русским A1, сказал Карамов.

По словам главы Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции, академика Вадима Покровского, до 6% общего количества штаммов ВИЧ устойчивы к препаратам, используемым в терапии этого заболевания. В связи с этим появление новых гибридных форм вируса иммунодефицита необходимо тщательно отслеживать.

На сегодняшний день носителями ВИЧ являются около 1,5 млн россиян. ВИЧ остается главной причиной смерти от инфекционных заболеваний (45% случаев). По данным академика Покровского, темпы инфицирования ВИЧ в России постоянно растут.