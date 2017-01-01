Ученые: Люди жили в Тибете уже 8000 лет назад

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная команда исследователей изучила отпечатки рук и ног человека, найденные в 1998 году в Тибете, и оценила их возраст в 7400 - 12 600 лет. Отпечатки были обнаружены в Гималаях, и первоначально считалось, что им около 20 тыс. лет. Результаты были опубликованы в журнале Science.

В этот раз для анализа отпечатков ученые использовали датирование уран-торий-свинцовым методом. Также они провели радиоуглеродный анализ останков растений поблизости и использовали метод оптического датирования, позволивший определить возраст кристаллов кварца в осадочных породах слоя, где были обнаружены отпечатки. Генетические исследования показывают, что люди начали селиться в этой местности 8000-8400 лет назад. По более ранним данным считалось, что это произошло около 3600 лет назад, пишет Газета.ru.

Ранее этот регион был более влажным, что способствовало заселению. Также исследования показывают, что люди жили там на постоянной основе, а не временно. Отпечатки остаются одной из старейших надежно датированных археологических раскопок на Тибетском плато.