Ученые исследуют геном обнаруженной в Западной Сибири «полярной принцессы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Единственный в своем роде некрополь в сорока километрах от Салехарда, административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа РФ (Западная Сибирь), не раз баловал своими открытиями.

В 2001 году здесь обнаружили останки средневекового воина, два года назад археологи раскопали хорошо сохранившуюся мумию мальчика. В этом году найдены скелеты трех человек, среди которых мумифицированное тело 900-летней "полярной принцессы", сообщает pravda.ru.

Исследователи из Института проблем освоения Севера вместе с коллегами из Национального университета Сеула приступили к исследованию мумий, найденных при раскопках археологического комплекса "Зеленый Яр", расположенного в 40 километрах к востоку от Салехарда. Он состоит из трех памятников: бронзолитейной мастерской VI-VII веков нашей эры, могильника VIII-IX веков и могильника XIII века.

"Зеленый Яр" начал активно работать в 1997 году, когда в ходе полевых работ совместной российско-американской экспедиции по проекту "Живой Ямал" были вскрыты 35 погребений. Первые раскопки в этих местах проводились еще в 1976 году. Тогда музейные витрины и запасники пополнились обломками керамики, остатками меховой одежды и обуви, а также медными наручными браслетами и котлами.

Наряду с могилами были обнаружены уникальные артефакты. Например, бронзовая фигурка крохотного оленя, височные кольца из серебра булгарского производства (государство на территории современного Татарстана) и многое другое. Всего примерно около трехсот предметов. За период с 2013 по 2017 годы вскрыли еще 47 захоронений, в которых археологи обнаружили мумифицированные останки двух взрослых и двух детей.

Умершие приблизительно в XII столетии люди захоронены порядно, ногами к реке, что, вероятно, имело какое-то религиозное значение. Данный погребальный обряд соответствует местным традициям, когда тела покрывались пластинами от медных котлов.



"Останки взрослого человека принадлежат женщине, - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС научный сотрудник Научного центра изучения Арктики Александр Гусев. - Они хорошо сохранились. В дальнейшем мы планируем провести компьютерную томографию этой мумии, она осталась в Салехарде".

Пролежавшая в зоне вечной мерзлоты около 900 лет молодая женщина предположительно умерла тридцатипятилетней, что для той эпохи являлось возрастом относительного долгожителя. Она было невысокого роста - около 155 сантиметров. Ученым удалось восстановить облик умершей: при жизни она была достаточно красива, имела густые волосы, длинные ресницы и крепкие зубы. Лицо этой знатной женщины приобрело зеленый цвет из-за бронзовых украшений, которые были зарыты вместе с ней. Мумифицированное медью тело завернули в бересту, а на голову водрузили меховую шапочку.

В конце августа ученые планируют провести генетические, гистологические и палеопаразитологические исследования найденных останков. Все образцы хранятся в МВК имени Шемановского с соблюдением самых строжайших мер предосторожности. Поскольку в мумифицированных тканях могут сохраняться микроорганизмы и прочие вещества, это позволит исследовать состояние здоровья местного населения. Останки отправлены на исследование в Тюмень в Институт проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН, где работают партнеры из Национального университета Сеула. Специалистам из России вместе с коллегами из Южной Кореи предстоит выделить из "полярной принцессы" геном, чтобы больше узнать о ее образе жизни.