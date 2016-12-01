Ученые: Голодание улучшает работу мозга

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Многие работающие люди настолько погружаются в процесс, что голодают, дабы повысить продуктивность своего труда.

В Силиконовой долине, Калифорния, набирает популярность движение "WeFast" ("мы голодаем"). Более 1600 человек уже присоединились к движению и готовы отказаться от еды сроком до 60 часов, отдавшись работе, пишет The Australian.



Кстати, работники, пропускающие приемы пищи, не редкость. Например, в США, согласно опросу, мене 20% работающих людей регулярно ходят на обед. В целом многие могут выделить не больше часа на прием пищи в течение всего дня.



Как отмечает meddaily.ru, голодание ранее связывали с увеличением продолжительности жизни. Но это касалось мышей. Некоторые исследователи полагают, что периодическое голодание помогает формироваться новым клеткам мозга. Просто во время голода тело начинает использовать свои запасы питательных веществ, чтобы удовлетворять потребности. Сначала начинают разлагаться углеводы в ходе гликолиза, а потом начинает использоваться энергия из жиров (кетоз).



В свою очередь, Марк Маттсон из Университета Джонса Хопкинса говорит: голодание улучшает работу мозга. Мозг реагирует на отсутствие еды, включая адаптивную стрессовую реакцию. То есть он переходит в режим боевой готовности. Этот эволюционный механизм помогал пережить голодные времена.

Фото: Global Look Press