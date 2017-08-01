Учения с управлениями бригад территориальной обороны проходят в Вооруженных силах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Планом подготовки Вооруженных сил на 2017 год главным управлением территориальной обороны ВС РК проводятся командно-штабные учения с управлениями бригад территориальной обороны Павлодарской и Акмолинской областей.

По информации пресс-службы Министерства обороны РК, командно-штабным учениям привлекаются командование и должностные лица управлений бригад территориальной обороны Павлодарской и Акмолинской областей.

Основная цель данных учений - совершенствование боевой готовности органов управления бригад территориальной обороны, а также слаженности и навыков действий командира, должностных лиц управлений бригад территориальной обороны, в разработке планирующих боевых и графических документов в ходе решения задач территориальной обороны областей (зон), отработке практических задач по обеспечению режима военного положения.

Кроме того, следует отметить, что важнейшие задачи территориальной обороны являются охрана и оборона населенных пунктов, важных объектов и коммуникаций, защита населения. Для выполнения указанных задач содержатся территориальные войска, являющиеся составной частью Вооруженных сил Республики Казахстан, которые предназначены для выполнения соответствующих задач в пределах границы административно-территориальной единицы Республики Казахстан.

Командно-штабные учения завершатся 16 августа текущего года.