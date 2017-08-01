Учения разведподразделений прошли в региональном командований «Запад» 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на полигоне «Бекет Ата» в Мангистауской области завершились полковые тактико-специальные учения с привлечением разведывательных подразделений регионального командования «Запад», сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.

В ходе учений личный состав был поднят по тревоге и совершил марш в район проведения учений для проведения разведывательно-поисковых операции. Основные цели учений - проверка готовности личного состава по выполнению своего непосредственного предназначения, повышение уровня полевой выучки и профессиональной подготовки разведывательных подразделений.













Разведчики на практике закрепили свои знания, навыки и умения, полученные во время теоретических занятий. В ходе учений поддержку с воздуха специальным силам разведывательных подразделений осуществили боевая авиация на многоцелевых вертолетах Ми-8 и истребители четвертого поколения СУ-27 Сил воздушной обороны, а огневую поддержку с земли минометы «Василек», ракетные системы залпового огня «Град» и гаубицы Д-30 регионального командования «Запад».







