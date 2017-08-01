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Учения проходят в региональном командовании «Восток»

Учения проходят в региональном командовании «Восток»
17 Августа 2017 10:35 156

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В учениях принимают участие военнослужащие воинских частей и подразделений регионального командования «Восток», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Замысел учений направлен на отработку вопросов действий войск при приведении в высшие степени боевой готовности, выполнении мобилизационных мероприятий, совершении марша в районы боевого предназначения, а также локализации кризисных ситуаций.

Учения проходят в региональном командовании «Восток» 

В ходе учений подразделения регионального командования «Восток» выполнят сложные учебно-боевые задачи по организации приведения воинских частей в высшие степени боевой готовности, совершении марша, принятию решения на организацию и ведение специальных войсковых действий в кризисном районе.

Учения проходят в региональном командовании «Восток» 

На учении также будет проверена работа органов управления воинских частей и подразделений по сбору и анализу данных обстановки, принятию решения, планированию специальных войсковых действий, доведению боевых задач подчиненным подразделениям, организации непрерывного управления и всестороннего обеспечения. 

Учения проходят в региональном командовании «Восток» 

Учения проходят в региональном командовании «Восток» 

Ключевые слова: Учения, Армия,
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