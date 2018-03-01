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Учения на вокзале «Нурлы жол»: в Астане перекроют дороги

5 Марта 2018 20:39 345
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Учения на вокзале «Нурлы жол»: в Астане перекроют дороги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанчан предупредили о проведении учений на территории вокзала и перекрытии в связи с этим дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

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«6 марта с 00 часов 00 минут по 04 часов 00 минут Столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории нового железнодорожного вокзала «Нұрлы Жол» проводится плановое антитеррористическое учение. Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления на объектах транспорта», -отмечается в сообщении.

Во время учения будет перекрыто движение автотранспорта в районе вокзала на пересечении улиц Байтурсынова, Нажимеденова, А 62 и А 82.

Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности. Так, службы будут отрабатывать навыки действий по проведению силовой операции, а также мероприятий по минимизации и ликвидации последствий акта терроризма.

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Ключевые слова: Астана, МВД РК,
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