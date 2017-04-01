Участвовавшего в спасении военных из-под лавины наградили в Таразе 

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области вручили награду егерю, участвовавшему в спасении военнослужащих из-под снежной лавины в горах Жуалынского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 17 февраля текущего года в ущелье Коксай в ходе плановых занятий по боевой подготовке 23 военнослужащих войсковой части 91678 (горно-егерского полка МО РК) оказались под завалами снежной лавины. Несколько часов продолжались поисково-спасательные работы, было задействовано 185 человек спасательных подразделений ДЧС области, войсковой части, бригады скорой медицинской помощи. Семерых солдат спасти не удалось.

Первым на помощь военным пришел инспектор охраны Аксу-Жабаглинского государственного заповедника Турусбек Алимбеков. Егерь до этого предупреждал военных повременить с учениями из-за высокой опасности схода лавин в ущелье Коксай.







«Мы занимались снегоуборкой, возле дома снег чистили, - рассказал в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» Турусбек Алимбеков. - Увидели группу солдат, они сказали, что пройдут на свой полигон, у них там занятия. Я их просил тогда, чтобы они туда не ходили, опасно было. Но случилось то, что случилось... Через какое-то время один солдат прибежал ко мне и сообщил, что случилась такая трагедия, я сообщил в областной, районный ЧС, и вот пока приехали спасатели, мы там работали, откапывали. Тяжелый был случай, жалко ребят... Даже не хочу это вспоминать. Надо сказать, что лавины там постоянно, горы ведь. Но так чтобы людей придавило - это первый раз».

«Несмотря на всю тяжесть - и моральную, и физическую - выпавшую нашему герою, - в разговор вступила руководитель пресс-службы ДЧС Жамбылской области Сауле Мунатаева, - несмотря на полученное там повреждение позвоночника, уже после того как спасатели вызволили из-под снега пострадавших и привезли их в его дом там в ущелье, он продолжал помогать. Просто «на автомате», с поврежденной спиной, не обращая внимания на боль. И обогревал их, и воду грел, подавал. Думаю, не каждый выдержал бы такое напряжение. Правда, сам он об этом скромно умалчивает».

Рассказал 47-летний Турусбек Алимбеков, уроженец села Бауыржана Момышулы в Жуалынском районе, о своей егерской работе и семье. «Это у меня одиннадцатая зима в ущелье Коксай. Основная моя задача - охрана природы. На моем иждивении 11 тысяч гектаров горного ущелья, которое относится к Аксу-Жабаглинскому заповеднику и находится в его северо-восточной части, практически на границе с Киргизией. Снег в ущелье еще не растаял. Это же Жуалы, горы... В Коксае водятся медведи, рыси, архары, кабаны, волки, лисы, зайцы, редко снежные барсы. Восемь разновидностей грибов весной и осенью, встречаются даже 20-килограммовые экземпляры. Любой желающий попасть в ущелье Коксай, конечно, не может. Только строго по пропуску. У военной части там есть полигон свой, площадка для военной подготовки. Это охраняемая территория, и у них есть разрешение туда проходить. А дальше есть еще особо охраняемая территория, туда вообще никто не ходит без специального пропуска. Семья у меня, по казахским меркам, не очень большая - трое детей, старшему сыну 20 лет, одна дочка студентка, другая заканчивает школу».







Награждение Турусбека Алимбекова состоялось в актовом зале департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области. Инспектору охраны государственного заповедника за самоотверженность и активное участие в спасательной операции, а также за спасение людей, попавших под лавину, торжественно вручили ведомственную медаль «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін».

«Это человек высокой гражданской позиции, и приятно, что такие люди живут на нашей земле», - отметила представитель ДЧС Жамбылской области Сауле Мунатаева, вручив Турусбеку Алимбекову сборник, составленный из поэтических произведений, авторами которых стали сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области.