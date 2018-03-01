Участок трассы закрыли для грузовиков в ВКО
18 Марта 2018 00:52 1019
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для грузовиков закрыли участок трассы в Восточно-Казахстанской области, сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
«С 20:00 17 марта в связи с переувлажнением земляного полотна участка реконструкции закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Таскескен - Бахты» (км. 0-28, от поворота на село Таскескен с автодороги «Алматы-Усть-Каменогорск до села Айтбай) для грузового автотранспорта»,- говорится в сообщении .
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Транспорт,
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