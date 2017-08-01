Участников свадебного кортежа на Алаколе в Восточном Казахстане привлекли к ответственности

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Участники свадебного кортежа на побережье озера Алаколь полицейскими установлены и привлечены к административной ответственности, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в ДВД Восточно-Казахстанской области.

«Все автотранспортные средства, которые 13 августа около 19 часов вечера, нарушая правила дорожного движения, проехались вдоль тротуара зоны отдыха, сотрудниками местной полицейской службы Уржарского РОВД 14 августа установлены.

За нарушения в отношении водителей 7 автомобилей - участников свадебного кортежа полицейскими составлено 14 административных протоколов.

Всего в отношении правонарушителей был наложен административный штраф на общую сумму 158 830 тенге», - говорится в сообщении ДВД.

Напомним, в минувшие выходные на побережье озера Алаколь произошел шокирующий случай, вызвавший всплеск негодования, как на самом побережье, так и в социальных сетях.

Свадебный кортеж, минуя шлагбаум, проехал прямо по набережной, мимо потрясенных отдыхающих. Беспредел удалось запечатлеть на видео. Причем, молодоженов, казалось, совершенно не заботят ни правила безопасности окружающих, ни элементарные нормы приличия. Помимо этого, счастливые влюбленные постарались испортить недавно благоустроенную набережную, вырезав на лавочках свои послания. Все видеозаписи были переданы в правоохранительные органы.