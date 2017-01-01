Участников перестрелки задержали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Как сообщили в пресс-службе ДВД Павлодарской области, установлены и задержаны лица, участвовавшие в перестрелке, которая произошла 9 января в районе улиц 1 Мая - Толстого, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как выяснили полицейские, все задержанные - жители павлодарского региона. У них изъяты автомашина марки «Лексус» и оружие.

В настоящее время проводится допрос задержанных. Назначены необходимые экспертизы и проводятся следственные действия по установлению причин совершения противоправных действий.

Отмечается, что доставленный в больницу с ранениями, ранее неоднократно судимый житель Павлодара предпринял попытку запутать следствие, скрыв истинные причины конфликта, свою роль в противоправных действиях, а также личности участников произошедшего инцидента.

По выздоровлению пострадавшего доводы обеих сторон конфликта будут тщательно проверены, и дана объективная, правовая оценка действий участников перестрелки.

Напомним, перестрелка произошла в центре Павлодара вчера, один человек был ранен, в городе был объявлен план «Перехват». Разыскивались две иномарки BMW и внедорожник марки Lexus.