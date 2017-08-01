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Участников Армейских международных игр торжественно встретили в Казахстане

Участников Армейских международных игр торжественно встретили в Казахстане
15 Августа 2017 14:24 342

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных силах Казахстана торжественно встретили участников Армейских международных игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В аэропорту Астаны состоялась торжественная встреча триумфаторов Армейских международных игр, прибывших из Российской Федерации, участников конкурсов «Танковый биатлон», «Страж порядка» и «Верный друг». Эти команды успешно выступили в своих номинациях и по праву заняли вторые места вслед за «хозяевами» соревнований.

Участников Армейских международных игр торжественно встретили в Казахстане

В числе встречающих - руководство Вооруженных сил Республики Казахстан, сослуживцы и близкие родственники военнослужащих. На встрече главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК генерал-майор Мурат Бектанов сказал, что испытывает гордость за подчиненных, достойно представивших казахстанскую армию на мировой арене.

Участников Армейских международных игр торжественно встретили в Казахстане

Подобные встречи состоялись и в других городах нашей страны.

«Боевой дух команды был на высоте. Несмотря на 38-градусную жару и сильную влажность, наши ребята на дистанции 10 километров уступили по выносливости только китайской команде, пробежав ее за один час три минуты», - поделился своими впечатлениями по прибытии в город Алматы заместитель начальника Генерального штаба ВС РК генерал-майор Адылбек Алдабергенов, возглавлявший команду в Китайской Народной Республике.

Участников Армейских международных игр торжественно встретили в Казахстане

В эти же дни командование и личный состав региональных командований, воинских частей торжественно встретили своих сослуживцев, принимавших участие в международных конкурсах. В ближайшее время планируются мероприятия по подведению итогов и чествованию военнослужащих - участников Армейских международных игр. 

Участников Армейских международных игр торжественно встретили в Казахстане

Участников Армейских международных игр торжественно встретили в Казахстане

Ключевые слова: Армия,
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