Участники Астанинского процесса по Сирии прибывают в столицу Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Делегации стран-гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии прибывают в Астану для участия в очередном раунде переговоров, который пройдет 21-22 декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Делегацию России возглавляет специальный представитель Президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции - заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана - заместитель министра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари.

В предстоящей встрече также примут участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, ООН, стран-наблюдателей - США и Иордании.

21 декабря планируется проведение двусторонних и многосторонних консультаций. Пленарное заседание запланировано на 22 декабря.