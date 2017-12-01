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Участники Астанинского процесса по Сирии прибывают в столицу Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Делегации стран-гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии прибывают в Астану для участия в очередном раунде переговоров, который пройдет 21-22 декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
Делегацию России возглавляет специальный представитель Президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции - заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана - заместитель министра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари.
В предстоящей встрече также примут участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, ООН, стран-наблюдателей - США и Иордании.
21 декабря планируется проведение двусторонних и многосторонних консультаций. Пленарное заседание запланировано на 22 декабря.
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