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Участники Астанинского процесса по Сирии прибывают в столицу Казахстана

20 Декабря 2017 12:32 1015
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Участники Астанинского процесса по Сирии прибывают в столицу Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Делегации стран-гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии прибывают в Астану для участия в очередном раунде переговоров, который пройдет 21-22 декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Делегацию России возглавляет специальный представитель Президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции - заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана - заместитель министра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари.  

 В предстоящей встрече также примут участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, ООН, стран-наблюдателей - США и Иордании.

21 декабря планируется проведение двусторонних и многосторонних консультаций. Пленарное заседание запланировано на 22 декабря.

 

 

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Ключевые слова: Сирия, Астана,
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Автор:

Дамир Байманов

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