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Участникам новогодней елки в Астане приготовили экскурсию на ЭКСПО-2017

23 Декабря 2017 11:14 997
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Участникам новогодней елки в Астане приготовили экскурсию на ЭКСПО-2017

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане проходит праздничная Новогодняя ёлка для детей от имени акима столицы Асета Исекешева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии принимают участие 150 одаренных детей и 150 детей из социально-уязвимых слоев населения: детей-сирот, детей без попечения родителей и детей с особыми потребностями в возрасте от 9 до 13 лет.

Участникам новогодней елки в Астане приготовили экскурсию на ЭКСПО-2017  


Участникам новогодней елки в Астане приготовили экскурсию на ЭКСПО-2017 


Участникам новогодней елки в Астане приготовили экскурсию на ЭКСПО-2017  

«Мероприятие проходит в виде интерактивного шоу-представления, где каждый ребёнок вовлечён в сказку. Стоит отметить воспитанников городских организаций дополнительного образования, которые украшают праздник и дарят особую атмосферу волшебства. Сегодня хочется поздравить всех детишек с наступающим Новым годом и отметить их достижения в учебе. Желаю нашим ребятам исполнения всех желаний и веру в счастливое будущее», - сказал руководитель столичного управления образования Ануар Жангозин в ходе мероприятия.
 
Участникам новогодней елки в Астане приготовили экскурсию на ЭКСПО-2017 
Участникам новогодней елки в Астане приготовили экскурсию на ЭКСПО-2017 
Участникам новогодней елки в Астане приготовили экскурсию на ЭКСПО-2017 

Участникам новогодней елки в Астане приготовили экскурсию на ЭКСПО-2017 

В рамках праздничной программы детям продемонстрировали шоу-представление с участием сказочных персонажей, подарили новогодние подарки и раздали билеты в торгово-развлекательные центры. Помимо этого, для детей будет организована экскурсия в сферу «Нұр Әлем» на территории выставки «ЭКСПО-2017».

Участникам новогодней елки в Астане приготовили экскурсию на ЭКСПО-2017


Участникам новогодней елки в Астане приготовили экскурсию на ЭКСПО-2017  

Участникам новогодней елки в Астане приготовили экскурсию на ЭКСПО-2017 

Участникам новогодней елки в Астане приготовили экскурсию на ЭКСПО-2017 
Участникам новогодней елки в Астане приготовили экскурсию на ЭКСПО-2017 

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Ключевые слова: Акимат, Астана, КАЗМЕДИА,
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Автор:

Евгений Федотов

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