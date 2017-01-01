Участникам молодежной практики в Астане повысили зарплату

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане повысили оплату труда участникам молодежной практики. С нового года заработная плата практикантов из числа обратившихся в Центр занятости населения составит 71 900 тенге.

По словам руководителя отдела временного трудоустройства Центра занятости населения Астаны Каламкас Кульшимановой, оплата труда участников молодежной практики субсидируется из средств государственного бюджета и предназначена для выпускников организаций образования для получения первоначального опыта.

«Молодежная практика это временное трудоустройство выпускников учебных заведений, с целью получения первоначального опыта работы по специальности. В прошлом году на молодежную практику нами было трудоустроено 661 человек, тогда их заработная плата составляла 53 800 тенге, в этом году оклад по молодежной практике составит 71 900 тенге. С учетом всех социальных отчислений участники молодежной практики будут получать 60 684 тенге»,- сказала она.



Отметим, что на молодежную практику могут быть направлены только выпускники последних трех лет зарегистрированные в качестве безработных и их возраст не должен превышать 29 лет. В случае принятия решения о приеме безработного работодатель заключает с ним трудовой договор в соответствии с «Трудовым кодексом» Республики Казахстан. Продолжительность молодежной практики - не более 6 месяцев.