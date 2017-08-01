Участием в производстве Ил-114 заинтересовался Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан проявил интерес к участию в производстве нового российского турбовинтового самолета Ил-114. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в Иркутске на совещании по развитию отечественной гражданской авиации. передает rg.ru.

- Казахстанские партнеры заинтересованы в том, чтобы создать с ОАК центр кастомизации самолета Ил-114. Возможно, он разместится на тех площадях, которые освобождаются в городе Байконур, - пояснил Дмитрий Рогозин.

Возвращение в производство двухмоторного турбовинтового самолета Ил-114, рассчитанного на региональные перевозки, позволит заменить выработавшие свой ресурс Ан-24.

- Прошу вас иметь в виду возможность этой машины работать на неподготовленных аэродромах: с грунта взлетать, садиться на грунт, а также в арктическом классе предусмотреть лыжные шасси, - обратился вице-премьер РФ к представителям ОАК. - Тогда мы увеличим сферу применения данного самолета, который крайне будет востребован именно для того, чтобы связать субъекты страны друг с другом. А то сегодня из одного региона добраться в другой возможно порой только через Москву, это недопустимо.

По словам президента ОАК Юрия Слюсаря, в 2018 году планируется завершить сертификацию модернизированного Ил-114. А серийное производство будет запущено уже с 2022 года. Корпорация "Иркут" планирует собирать 12 самолетов Ил-114 в год. Пока планируется поставить 57 машин на российский рынок. За счет этого авиакомпании смогут отказаться от зарубежных аналогов и сэкономить в общей сложности до пяти миллиардов долларов.

Помимо ревыпуска Ил-114, ОАК занимается проектом глубокой модернизации Ил-96-300 и создания на его базе нового широкофюзеляжного аэробуса Ил-96-400М.

- Россия возвращается на рынок гражданской авиации с инновационными разработками. И судя по тому интересу, который вызывают наши самолеты, нас по-прежнему воспринимают всерьез, - заявил Юрий Слюсарь.

Справка "РГ": Ил-114 был разработан конструкторским бюро Ильюшина в 1980-е годы. Самолет предназначен для эксплуатации с коротких взлетных полос, имеющих бетонное или плотное грунтовое покрытие. В соответствии с техническим заданием МГА СССР, вместимость - не менее 60 пассажиров, дальность полета - 1000 километров с крейсерской скоростью 500 километров в час на высоте 6000-7200 метров. В 1990 году состоялась выкатка первого Ил-114. В 1997 год самолет получил летный сертификат. Однако наладить серийное производство не удалось. Ташкентский авиазавод (ТАПОиЧ), еще в СССР назначенный основной площадкой производства, построил только 20 таких машин.

фото: Марина Лысцева/ТАСС