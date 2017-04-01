Убившего земляка гражданина Узбекистана осудили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Гражданин Узбекистана осужден в Атырау за убийство земляка, произошедшее в результате возникшей между ними драки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области рассмотрено уголовное дело по ч.1 ст.99 УК Республики Казахстан в отношении У.К., обвиняемого в убийстве. В ходе судебного заседания было установлено, что граждане Республики Узбекистан У.К. и С.Г. занимались строительными работами в городе Атырау. 12 ноября 2016 года они решили распить спиртные напитки, затем между земляками разгорелся конфликт, переросший в драку. В ходе драки подсудимый У.К.нанес ножевое ранение С.Г., затем схватил строительные ножницы и нанес ими несколько телесных ранений потерпевшему, после чего скрылся с места преступления От полученных травм потерпевший С.Г. скончался на месте», - сообщили в пресс-службе областного суда.

В ходе главного судебного разбирательстве вина обвиняемого подтвердилась. Приговором суда он признан виновным по ч.1 ст.99 УК Республики Казахстан. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии строгого режима.