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Убитый в Павлодаре таксист в тот день не брал заказов через приложение - inDriver
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Убитый в Павлодарской области таксист Азамат Уюкбаев в день смерти не брал заказов через мобильное приложение inDriver. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании inDriver.
«Азамат Уюкбаев действительно был зарегистрирован в приложении в качестве водителя, но в тот день не брал заказов через наше мобильное приложение. Система фиксирует данные пользователей, историю и географию заказов, но только если заказ сделан через приложение inDriver. В экстренных случаях информация передается правоохранительным органам», - сообщили в пресс-службе сервиса inDriver.
«Приносим глубокие соболезнования родным и близким Азамата в связи с трагедией. Компания решила оказать помощь семье. Напоминаем водителям, что брать с бордюра пассажиров может быть опасно, особенно в вечернее время», - говорится в сообщении компании.
Напомним, полиция обнаружила тело убитого таксиста Азамата Уюкбаева вдоль трассы Павлодар-Омск.
«Тело нашли 16 декабря на съезде с дороги. Молодого человека задушили ремнем. В убийстве подозреваются три человека. Они задушили человека, выкинули тело и забрали автомобиль», - рассказали в полиции.
Азамат Уюкбаев пропал 13 декабря. По словам родных, он выехал из дома, из села Набережное, в Павлодар на работу на автомобиле «Лада 2110». Примерно в 19:00 часов того же дня он говорил по телефону с женой, и сообщил ей, что находится на автовокзале. Позже его телефон был отключен.
У 28-летнего Азамата, который иногда занимался частным извозом и принимал заказы через мобильное приложение «inDriver», остались жена и трое детей.
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