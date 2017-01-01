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Убит координатор от правительства Сирии в переговорах с боевиками

Убит координатор от правительства Сирии в переговорах с боевиками
15 Января 2017 01:53 242

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Координатор со стороны руководства Сирии в переговорах с террористами в долине Барада, бригадный генерал в отставке Ахмад Гадбан, убит боевиками, сообщает РИА Новости

По данным агентства Sputnik, координатор убит из снайперской винтовки в субботу вечером, когда выходил вместе с ремонтной бригадой от источника Айн-аль-Фиджи.

Ахмад Гадбан был представлен руководством Сирии как доверенное ответственное лицо на переговорах с вооруженными группировками в долине Барада с целью прекращения боевых действий.

В минувшую пятницу сирийская армия и бойцы ополчения в долине Барада освободили от террористов единственный источник пресной воды Айн-аль-Фиджи, питающий Дамаск.

Инженерные бригады приступили к восстановлению разрушенной инфраструктуры практически параллельно работе саперов в районе источника воды. В субботу уже первый этап восстановительных работ был успешно завершен.

Террористы группировки "Джебхат ан-Нусра" в конце декабря захватили единственный источник пресной воды, питающий Дамаск, оставив более 5 миллионов мирных жителей без водоснабжения.

© Фото: SANA

Ключевые слова: Безопасность, Ближний Восток,
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