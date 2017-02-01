У игрока «Кайрата» обнаружили опухоль головного мозга

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - У игрока футзального клуба «Кайрат» Нето обнаружена опухоль головного мозга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Завтра кайратовцу будет проведена биопсия. АФК «Кайрат» искренне верит в скорое выздоровление Нето, являющегося важной частью кайратовской семьи», - подтвердили информацию в клубе.



30 января пресс-служба «Кайрата» сообщила о том, что Нето вынужден пропустить матчи в составе сборной Бразилии. Как отмечалось, опытный защитник получил повреждение, из-за чего не смог отправиться в расположении «селесао», куда призвали игрока на товарищеские встречи со сборной Каталонии. Кроме того, бразилец не смог сыграть и за «Кайрат» в недавних матчах чемпионата Казахстана против СДЮШОР №7.



«Две недели назад я почувствовал себя плохо во время одной из тренировок «Кайрата» и прошел обследование, которое выявило опухоль головного мозга. По прилете в Бразилию я повторно сделал тесты, которые подтвердили диагноз. Завтра мне предстоит операция. Я хочу вас попросить молиться за меня и, пожалуйста, пока не звоните мне, потому что я хочу побыть с семьей», - цитирует Нето Sports.kz.



Нето является игроком сборной Бразилии по футзалу, в составе которой стал чемпионом мира-2012. В АФК «Кайрат» 35-летний «минщик» перешел в августе 2016 года.