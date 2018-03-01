У Альвареса большое преимущество перед Головкиным - Чавес-старший

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Легендарный мексиканский чемпион Хулио Сесар Чавес-старший предвидит победу своего молодого звёздного соотечественника Канело Альвареса (49-1-2, 34 КО) в предстоящем реванше с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), который состоится 5 мая в Лас-Вегасе (США), передает СИА «SPORTINFORM».

Напомним, что первый бой в сентябре прошлого года боксёры свели вничью.

«Я думаю, у Канело есть большое преимущество благодаря молодости и физической силе. Ему просто нужно приспособиться (к сопернику), более качественно выигрывать раунды, больше комбинировать. И тогда, я полагаю, у него есть всё для победы», - сказал Чавес-старший.

6 марта стало известно о положительном допинг-тесте Альвареса на стероид кленбутерол. Однако, три последних теста следов допинга в анализах Канело не выявили.