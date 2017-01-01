У 93-летнего пенсионера в Степногорске украли 1,5 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Степногорске полицейскими задержаны двое злоумышленников, похитивших у 93-летнего пенсионера более чем 1,5 миллиона тенге, сообщает пресс-служба ДВД Акмолинской области.

6 января в УВД Степногорска с заявлением обратился 93-летний пенсионер, который рассказал стражам порядка, что стал жертвой злоумышленников, укравших из его дома 1670000 тенге.

Как пояснил полицейским потерпевший, 6 января около 11.00 двое неизвестных парней постучали в его квартиру и, представившись сотрудниками горводоканала, заявили о том, что им необходимо установить прибор для очистки воды на кухне. После чего пенсионер и его 90-летняя супруга проследовали за одним из «мастеров» на кухню, а один из мужчин остался ожидать в коридоре. Пропажу крупной суммы денег, которые хранились в спальной комнате, супруги обнаружили только спустя два часа. Незамедлительно потерпевшие обратились в полицию.

Пожилой человек вспомнил еще одну важную деталь: буквально за пару дней до совершения преступления к нему домой приходил молодой человек и предлагал купить современный массажер. Поверив в целительные свойства устройства, потерпевший купил прибор, а «продавец» видел, откуда он достал деньги, чтобы расплатиться.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 8 января сотрудниками отдела криминальной полиции УВД Степногорска по подозрению в совершении кражи денежных средств были задержаны двое подозреваемых в возрасте 28-и и 29-и лет

В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Имеются признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье 188 ч.3 УК РК (кража).