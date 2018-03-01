Тюркская академия объявила 2018 год «Годом Радлова»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня глава Международной Тюркской академии (TWESCO) Дархан Кыдырали поделился с журналистами о планах организации, реализация которых запланирована совместно с российскими учеными, передает МИА «Казинформ».

В ходе брифинга для СМИ, прошедшего в Службе центральных коммуникаций, говорилось о планах TWESCO на 2018 год.



В этом году исполняется 100 лет со дня ухода из жизни известного ученого, отца-основателя российской школы тюркологии Василия Васильевича Радлова, внесшего ценнейший вклад в исследование тюркского и, прежде всего, казахского фольклора. В связи с этим Академия объявляет 2018 год «Годом Радлова». К этой дате планируется приурочить проведение предствительных научных форумов в Москве совместно с Институтом востоковедения Российской академии наук. Кроме того, в дальнейшем будет издан новой серией многотомник В.В. Радлова «Образцы народной литературы тюркских племен».



Также Тюркская академия объявила текущий год «Годом Марджани» - в честь 200-летия известного ученого Шигабутдина Марджани. Эта дата будет отмечаться совместно с татарстанскими коллегами.



Как сказал Д.Кыдырали, основным направлением работы Академии является тюркология. В ходе брифинга он выразил особую благодарность Российскому комитету тюркологов, который оказывал поддержку и принимал деятельное участие в фундаментальных проектах Академии, оказывал содействие выходу совместных монографий.



Говоря о научных связях Академии, следует особо отметить ее сотрудничество с научно-исследовательскими научными организациями Российской Федерации. Чему свидетельствует издание полезной для развития тюркологической науки 4-томного фундаментального труда известного московского востоковеда Эмира Наджипа «Сравнительно-исторический словарь тюркских языков ХIV века», а также всемирно известного труда Дмитрия Насилова, Игоря Кормушина и Анны Дыбо «Древнетюркский словарь».



