Тысячу новых бизнес-проектов реализовали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В 12 Центрах поддержки предпринимательства Павлодарской области в этом году поддержали более одной тысячи бизнес-проектов и оказали 13 тыс. услуг населению с предпринимательской инициативой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мониторинг обращений показал, что в городах наиболее востребована программа «Дорожная карта бизнеса-2020», а в селах - «Дорожная карта занятости-2020» и «Агробизнес- 2020».

Высокую активность проявили предприниматели Иртышского, Павлодарского районов и моногорода Экибастуз, в каждом из них за консультацией обратилось более 1000 начинающих и действующих представителей бизнеса.

Менеджерами ЦПП сопровождено более 600 проектов на сумму 1,9 млрд. тенге, создано более 400 новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе РПП

Получили возможность открыть свое дело 245 предпринимателей, 175 - смогли расширить свое дело. К примеру, в г. Экибастуз открылись салон красоты, магазины, пекарня, СТО, фотосалон, крестьянское хозяйство по разведению КРС, детская кофейня «Кренделек», цех по выпуску макаронных изделий, Железинском районе начал оказывать услуги фотосалон «Каприз», Павлодарском районе - минизавод по производству газобетона и тротуарной плитки, молочный завод, производство козьего молока, досуговый центр, введена оросительная система дождевального и капельного орошения, комбинированный завод, овощехранилище.

«В 2016 году мы продолжили работу по оказанию нефинансовой поддержки бизнесу региона. Проведена масштабная работа, итоги которой показали, что бизнес на каждом этапе нуждается в содействии, - отметил директор областной Палаты предпринимателей Серик Байсеитов.- Мы оказываем помощь в получении разрешительных документов, в составлении всей необходимой документации для открытия бизнеса. Одновременно с проводимыми консультационными услугами, осуществляется работа по сопровождению проектов, написанию бизнес-планов и защите интересов предпринимателей».

По проекту «Бизнес-Советник» основам предпринимательства обучено 735 слушателей. После обучения 122 из них смогли открыть свое дело, реализовано 27 проектов на общую сумму 74,4 млн. тенге в сфере услуг, строительства, грузоперевозок, торговли, открыто 95 новых ИП.

В 2016 году при региональной Палате предпринимателей заработала Школа молодого предпринимателя, где обучено 66 начинающих бизнесменов из числа молодежи. По итогам обучения проведена «Ярмарка идей», в ходе которой экспертной комиссией были отобраны лучшие проекты, которые получат полное сопровождение Палаты предпринимателей от реализации проекта и до получения первой прибыли.