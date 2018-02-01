Тысячу человек эвакуировали из-за угрозы подтопления в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Жители села Туздыбастау Талгарского района Алматинской области эвакуированы в связи с угрозой подтопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДЧС области, всего эвакуировано около одной тысячи человек.

«27 февраля в 21.50 в селе Туздыбастау Талгарского района в результате осадков в виде дождя и интенсивного снеготаяния в ложбине выше села произошло скопление талой воды около 50 куб.м. В связи с угрозой подтопления силами проводилась эвакуация населения с четырех улиц - Муканова, Орумбаева, Нурумова и Чукубаева, 250 домов, около 1 тыс человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что были задействованы семь автобусов, подготовлены эвакопункты в городе Талгар. В 00.45 28 февраля эвакуация была завершена и все жители разъехались по родственникам.

Фото: zhardem.kz