Тысячу человек эвакуировали из-за угрозы подтопления в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Жители села Туздыбастау Талгарского района Алматинской области эвакуированы в связи с угрозой подтопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в ДЧС области, всего эвакуировано около одной тысячи человек.
«27 февраля в 21.50 в селе Туздыбастау Талгарского района в результате осадков в виде дождя и интенсивного снеготаяния в ложбине выше села произошло скопление талой воды около 50 куб.м. В связи с угрозой подтопления силами проводилась эвакуация населения с четырех улиц - Муканова, Орумбаева, Нурумова и Чукубаева, 250 домов, около 1 тыс человек», - говорится в сообщении.
Отмечается, что были задействованы семь автобусов, подготовлены эвакопункты в городе Талгар. В 00.45 28 февраля эвакуация была завершена и все жители разъехались по родственникам.
Фото: zhardem.kz
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