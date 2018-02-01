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Тысячу человек эвакуировали из-за угрозы подтопления в Алматинской области

28 Февраля 2018 11:28 789
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Тысячу человек эвакуировали из-за угрозы подтопления в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Жители села Туздыбастау Талгарского района Алматинской области эвакуированы в связи с угрозой подтопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в ДЧС области, всего эвакуировано около одной тысячи человек.

«27 февраля в 21.50 в селе Туздыбастау Талгарского района в результате осадков в виде дождя и интенсивного снеготаяния в ложбине выше села произошло скопление талой воды около 50 куб.м. В связи с угрозой подтопления силами проводилась эвакуация населения с четырех улиц - Муканова, Орумбаева, Нурумова и Чукубаева, 250 домов, около 1 тыс человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что были задействованы семь автобусов, подготовлены эвакопункты в городе Талгар. В 00.45 28 февраля эвакуация была завершена и все жители разъехались по родственникам.

Фото: zhardem.kz

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Ключевые слова: Происшествия, Паводок, Алматинская область,
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Автор:

Хасан Еспанов

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