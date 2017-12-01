Тысячи фото чиновников в соцсетях забраковало профильное агентство

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции провело мониторинг популярных социальных сетей на предмет соблюдения государственными служащими норм служебной этики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.

«Изучен контент 54 745 аккаунтов работников государственных органов. На аккаунтах 2212 работников выявлены более 2300 фотографий, 21 видео и 46 комментариев сомнительного содержания и которые могут вызвать критику со стороны общества. Среди них фотографии и видеоматериалы, где госслужащие в увеселительных заведениях распивают спиртные напитки, сквернословят, тексты с ненормативной лексикой и фотографии эротического содержания или с оружием в руках. Некоторые фотографии демонстрируют увлечение азартными играми, букмекерскими ставками», - говорится в распространенном сообщении.

По информации ведомства, с начала года за неэтичное поведение в социальных сетях привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности 277 государственных служащих центральных государственных и местных исполнительных органов. Кроме того, 112 чиновников понесли дисциплинарное наказание за использование служебного автотранспорта во внерабочее время.