АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Тысяча гектаров пастбищ выгорела в Атырауской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Степные пастбища горели на территории сельского округа Коздикара Кызылкугинского района. В ликвидации было задействовано 15 единиц техники и 53 специалиста ДЧС и добровольных пожарных формирований. Тушение заняло более девяти часов. Пожар ликвидирован», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.



Напомним, за лето в Атырауской области пожаром было уничтожено свыше 60 тыс. гектаров пастбищ и сенокосов.