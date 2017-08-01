Творческий вечер поэта из Мангистау Есенгали Раушанова прошел в Астане 

АСТАНА-АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Во Дворце творчества «Шабыт» прошел творческий вечер известного поэта, лауреата Государственной премии Есенгали Раушанова «Біздің елдің жылқысы кіл көкмойнақ», передает корреспондент МИА «Казинформ».







На вечере, посвященном 60-летию известного казахского поэта, присутствовали аким Мангистауской области Ералы Тугжанов, представители литературного сообщества и столичной интеллигенции. Исполнялись песни на стихи Е.Раушанова, были представлены театральные постановки. Также на вечере молодые исполнители читали стихи поэта.





«Большое вам всем спасибо! Статья Президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» стала большим событием для страны. В соответствии с поручением Н. Назарбаева в нашу область пришел новый руководитель, ведется большая работа. Народ это видит. В связи с этим, хочу выразить свою благодарность Ералы Тугжанову», - сказал Е.Раушанов.





Напомним, в рамках международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане проходят Дни культуры Мангистауской области.





