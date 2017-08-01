Твит Обамы о беспорядках в Шарлотсвилле стал вторым по популярности в истории

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сообщение бывшего президента США Барака Обамы о столкновениях в Шарлотсвилле в Twitter стало вторым по популярности в истории, набрав 2,663 млн лайков и 1,1 млн ретвитов. Об этом во вторник сообщается на сайте онлайн-ресурса favstar.fm, отслеживающего активность пользователей Twitter, передает ТАСС.

«Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди должны научиться ненавидеть, и если они могут ненавидеть, то их можно научить любви. Ведь любовь более естественна для сердца человека, чем ее противоположность», - процитировал Обама слова лауреата Нобелевской премии мира Нельсона Манделы.

Первое место по популярности, по данным онлайн-ресурса, занимает заявление певицы Арианы Гранде, опубликованное после теракта на ее концерте в Манчестере 23 мая, где погибли 22 человека, еще 59 пострадали.

Твит со словами соболезнования в адрес семей погибших и пострадавших набрал 2,717 млн лайков и 1,153 млн ретвитов.

В субботу в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) произошли столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией Конфедерации в Гражданской войне генералу Роберту Ли (1807-1870 годы). Спустя несколько часов придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний Алекс Филдс - младший, как свидетельствуют видеозаписи с места происшествия, на большой скорости врезался на машине в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых. В результате действий Филдса погибла 32-летняя женщина, 19 человек пострадали. Сестры Тадринт и Майка Вашингтон, оказавшиеся в числе пострадавших, подали во вторник иск на $3 млн в местный окружной суд против организаторов марша ультраправых групп.