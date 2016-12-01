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Турция заблокировала cоцсети после ролика ИГ с казнью солдат

Турция заблокировала cоцсети после ролика ИГ с казнью солдат
23 Декабря 16:14 323

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Власти Турции заблокировали доступ к Twitter, Facebook и YouTube после публикации в этих соцсетях видеоролика, на котором запечатлено, как боевики  террористической организации ИГ («Исламское государство») заживо сжигают двух турецких военнослужащих в сирийском Аль-Бабе, сообщает izvestia.ru.      

Как сообщает портал Turkey Blocks, проблемы с доступом появились у пользователей провайдера Uydunet и мобильных операторов Turkcell и Vodafone.

Напомним, видео казни опубликовало близкое к террористам агентство Amaq. Позже кадры распространились по соцсетям.

Стоит отметить, что боевики ИГ часто прибегают к такой мере устрашения, как публичные казни. Так, в феврале 2015 года они сожгли взятого в плен пилота иорданских ВВС Муаза аль-Касасбеха.

 

 

 

Ключевые слова: Турция,
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