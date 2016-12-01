Турция и Россия согласовали план перемирия в Сирии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Анкара и Москва пришли к соглашению о плане по распространению режима перемирия на всю территорию Сирии, сообщает РБК со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

По информации агентства, план будет передан всем конфликтующим в Сирии сторонам, им будет предложено прекратить боевые действия с нуля часов 29 декабря 2016 года. Действие плана охватит все районы страны, где идут бои, однако он не будет распространяться на террористические организации.

В случае успеха соглашения о перемирии представители правительства и оппозиции Сирии приступят к обсуждению политического урегулирования конфликта. Переговоры, которые должны проходить при поддержке России и Турции, планируется провести в столице Казахстана Астане.

20 декабря в Москве прошла встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана. «Тройка» согласовала меры, направленные «на оживление политического процесса с целью прекращения сирийского конфликта». Прекратиться он должен, как следует из текста, на основе уважения к территориальной целостности Сирии и понимания, что военного решения у конфликта нет. Министры также договорились обеспечить завершение процесса эвакуации из Алеппо.

Иран, Россия и Турция заявили, что готовы способствовать выработке соглашения между правительством Сирии и оппозицией об урегулировании конфликта и стать гарантами его исполнения. Стороны также готовы продолжать борьбу с террористами и считают необходимым отмежевать террористические группировки, запрещенные в России, ИГИЛ и «Джабхат Фатх аш-Шам» от вооруженной оппозиции.

17 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных консультаций с президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что готов предоставить Астану в качестве площадки для мирных переговоров между участниками сирийского конфликта.

Лидеры России и Турции в ходе разговора заявили о своей заинтересованности в проведении в Астане мирных переговоров участников конфликта в Сирии, Назарбаев заявил, что выступает в поддержку мирного урегулирования конфликта в Сирии.​

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры с США по урегулированию кризиса в Сирии, которые длились несколько месяцев, являются «бесплодными посиделками».



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