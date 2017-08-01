Туроператоры и отели просят продлить EXPO-2017 до ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Туроператоры Казахстана обратились с открытом письмом к председателю правлению АО НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжану Есимову с просьбой продлить работу выставки до 1 ноября.

По словам авторов петиции, впервые туроператорам и турсообществу была дана реальная возможность заработать на развитии выездного туризма.



«За короткое время и с меньшими рисками мы сумели создать беспрецедентное количество рабочих мест и получили высокую прибыль. Большое количество студентов и работников сферы обслуживания получили бесценный опыт организации мероприятий и практики иностранных языков. Увеличилась сезонная занятость молодежи - компании нанимают от 10 до 200 человек. Отечественные туроператоры на практике смогли протестировать все свои турмаршруты, получили отклички реальных туристов и уже совершенствуют свой продукт. Рестораторы и их поставщики увеличили обороты в несколько раз, а заполняемость курортных отелей дальнего зарубежья.



И сегодня стоит вопрос лишь о том, что такая возможность, как ЭКСПО-2017, представлена лишь на короткий срок - три месяца.



Уважаемый Ахметжан Смагулович, от лица турсообщества просим вас обратится к Президенту РК и руководству Международного бюро выставок с просьбой рассмотреть возможность продления сроков выставки до 1 ноября 2017 года»,- говорится в обращении.



Среди подписавших петицию - туроператоры, рестораторы, представители гостиничного бизнеса. Всего под открытым письмом поставили подписи более 30 компаний.