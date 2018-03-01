Турнир по настольному теннису в Жамбылской области посвятили 8 марта
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе женщины государственные служащие состязались в спортивном мастерстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в управлении физической культуры и спорта, областной турнир по настольному теннису среди женщин государственных служащих посвящен 20-летию Астаны и Международному женскому дню 8 марта.
Во Дворце спорта «Тараз-Арена» состязались около 50 спортсменок, объединенные в 17 команд, представляющих департаменты и управления районов Жамбылской области и города Тараза.
На торжественной церемонии открытия турнира спортивной удачи участницам пожелала паралимпийская «золотая» чемпионка, мировая рекордсменка Зульфия Габидуллина.
По итогам соревнований в личном зачете первое и второе место заняли сотрудницы департамента казначейства по Жамбылской области Айгуль Нурпеисова и Назкен Кайбалдиева, на третью ступеньку пьедестала почета поднялась Асель Жанабаева, представляющая департамент государственных доходов по Жамбылской области.
В общекомандном зачете первое и второе места заняла сборная команда департамента госдоходов, на третьем - сборная команда Рыскуловского района.
Отметим, что сейчас настольный теннис активно развивается в Жамбылской области, где для желающих заняться этим видом спорта работают спортивные секции и созданы все условия. Мастера настольного тенниса из Жамбылской области нередко лидируют в республиканских и международных состязаниях. Так, команда спортсменов из Кордайского района является неоднократным победителем открытых клубных чемпионатов Кыргызстана.
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