Турнир по настольному теннису в Жамбылской области посвятили 8 марта

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе женщины государственные служащие состязались в спортивном мастерстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта, областной турнир по настольному теннису среди женщин государственных служащих посвящен 20-летию Астаны и Международному женскому дню 8 марта.

Во Дворце спорта «Тараз-Арена» состязались около 50 спортсменок, объединенные в 17 команд, представляющих департаменты и управления районов Жамбылской области и города Тараза.

На торжественной церемонии открытия турнира спортивной удачи участницам пожелала паралимпийская «золотая» чемпионка, мировая рекордсменка Зульфия Габидуллина.







По итогам соревнований в личном зачете первое и второе место заняли сотрудницы департамента казначейства по Жамбылской области Айгуль Нурпеисова и Назкен Кайбалдиева, на третью ступеньку пьедестала почета поднялась Асель Жанабаева, представляющая департамент государственных доходов по Жамбылской области.

В общекомандном зачете первое и второе места заняла сборная команда департамента госдоходов, на третьем - сборная команда Рыскуловского района.

Отметим, что сейчас настольный теннис активно развивается в Жамбылской области, где для желающих заняться этим видом спорта работают спортивные секции и созданы все условия. Мастера настольного тенниса из Жамбылской области нередко лидируют в республиканских и международных состязаниях. Так, команда спортсменов из Кордайского района является неоднократным победителем открытых клубных чемпионатов Кыргызстана.



