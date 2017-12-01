Турнир по киокушинкай-кан каратэ Kazakhstan Open начался в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международный турнир по киокушинкай-кан каратэ Kazakhstan Open посвящен Дню Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на медиацентр акимата Астаны.

В состязаниях принимают участие более 500 спортсменов из стран ближнего зарубежья и регионов Казахстана. Участникам турнира предстоит показать свое спортивное мастерство в трех основных дисциплинах: кумитэ, ката и тамашэвари.

Спортсмены будут соревноваться в возрастных категориях от 8 до 18 лет и старше и в весовых категориях от 25 кг до 80 +.

Победители международного Kazakhstan Open будут награждены дипломами и медалями, а лучшие спортсмены будут определены в номинациях «За волю к победе» и «За лучшую технику».

Спортивные состязания проходят в спорткомплексе «Даулет» 23 и 24 декабря.