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Турнир по киокушинкай-кан каратэ Kazakhstan Open начался в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международный турнир по киокушинкай-кан каратэ Kazakhstan Open посвящен Дню Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на медиацентр акимата Астаны.
В состязаниях принимают участие более 500 спортсменов из стран ближнего зарубежья и регионов Казахстана. Участникам турнира предстоит показать свое спортивное мастерство в трех основных дисциплинах: кумитэ, ката и тамашэвари.
Спортсмены будут соревноваться в возрастных категориях от 8 до 18 лет и старше и в весовых категориях от 25 кг до 80 +.
Победители международного Kazakhstan Open будут награждены дипломами и медалями, а лучшие спортсмены будут определены в номинациях «За волю к победе» и «За лучшую технику».
Спортивные состязания проходят в спорткомплексе «Даулет» 23 и 24 декабря.
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